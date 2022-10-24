Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da terör operasyonu: 9 gözaltı
Terör örgütü El Nusra'ya yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında başlatılılan soruşturma kapsamında, Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El Nusra / Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösteren kişilere yönelik harekete geçti.
11 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi, şüphelilerden 9'u yakalandı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.
Etiketler: Ankara Terör Örgütü Terörle Mücadele
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