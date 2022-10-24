Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında başlatılılan soruşturma kapsamında, Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El Nusra / Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösteren kişilere yönelik harekete geçti.

11 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.