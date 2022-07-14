Ufuk N., akşam saatlerinde, husumetli olduğu iddia edilen Mustafa Günay'ın kuyumcu dükkanının bulunduğu Karanfil Gümüşçüler Pasajı'na gitti.

Ufuk N. ile Günay arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ufuk N., Günay'ı tabancayla vurarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Günay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zanlı Ufuk N., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.