Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta midibüsün freni patladı: 12 yaralı
[Fotograf: AA]
Zonguldak Ereğli'de seyreden yolcu midibüsünün freni patladı. Hafif ticari araca ve kum yığınına çarpan midibüsteki 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.
Volkan A. idaresindeki yolcu midibüsünün, Danışmentli köyü girişinde freni patladı.
Midibüs, önünde seyreden hafif ticari araca ve ardından yol kenarında bulunan kum yığınına çarptı. Midibüsteki 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmuyor.
Etiketler: Zonguldak Trafik Kazası
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