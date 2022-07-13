Saat 18.40 sıralarında D-100 karayolu Sahrayıcedit mevkiinde seyreden İETT otobüsünde yangın çıktı.

Kadıköy-Yenidoğan hattında yolcu taşıyan otobüsün motoru birden alev aldı. Yükselen dumanı fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

Alevler, diğer sürücüler tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi de otobüsü kontrol etti.

Yangın nedeniyle yan yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Yanan otobüs, olay yerine çağrılan çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]