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Türkiye
AA 13.10.2023 19:59

Ankara'da sahte plaka operasyonu: 8 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da sahte plaka imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara'da sahte plaka operasyonu: 8 gözaltı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sahte plaka baskısı yapan ve boş saç plaka levhası temini sağlayan işyerlerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 157 mühürlü plaka, 111 mühürsüz plaka, 410 basıma hazır boş plaka levhası, 111 "a-z" çift harf baskı kalıbı, 0-9 156 çift rakam baskı kalıbı, mühür, 4 boya kutusu, yeşil renkli plaka basım ve üretiminde kullanılan makine, kahverengi renkli plaka kesiminde kullanılan makine, 2 yeşil renkli plaka boyama makinesi ve 14 bin 809 basıma hazır boş plaka levhası ele geçirildi.

Operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

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