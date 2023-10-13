Eşya taşırken altyapı için açılan çukura düştü

Adıyaman Merkez Yavuz Selim Mahallesi eski Hastane Caddesi'ndeki bir iş yerine ev eşyası taşıyan Hüseyin Akdağ, kamyonetten indirdiği yatağı omuzlarına yükleyerek iş yerine doğru yöneldi.

İş yeri önünde yapılan altyapı çalışmalarından dolayı çukur üzerine konulan tahtanın üzerinden geçen Akdağ çukura, taşıdığı yatak ise üzerine düştü. Daha sonra arkadaşları ve iş yeri çalışanları tarafından çukurdan çıkarıldı.

Düşme anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay sonrasında çukur kapatıldı, Akdağ ise durumdan dolayı oldukça şaşırdığını dile getirdi.