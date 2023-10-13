Fatih ve Taksim camilerini dolduran vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Filistin" konulu cuma hutbesini dikkatle dinledi.

Hutbede, "Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, topyekun bir halk korkunç silahlarla bombalarla katledilmiştir. Gazze’de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır. Bütün bu baskı ve zulümlerin karşısında Müslümanlara özgürlük mücadelesinde direnmekten başka çare kalmamıştır. " ifadeleri kullanıldı.

Camilerde cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.

Ankara

Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından grup adına basın açıklaması yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Bölge Başkanı Harun Özçelik, Filistin'in 75 yıldır işgal altında olduğunu, bugüne kadar yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze halkının tüm insani ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığını dile getiren Özçelik, "Gazze nefes alamıyor. Tüm girişimler bastırılmış, bütün dünya sırtını dönmüş, Gazze'yi unutmuş durumda. Gazze'de son 6 günde 500'e yakın çocuk, yüzlerce kadın, binlerce sivil halk ölmüş durumda. Binlerce bina yıkıldı." diye konuştu.

"Ailemize, çocuklarımıza bu haklı davayı anlatalım"

Tarihin ender olaylarından birine şahitlik edildiğini söyleyen Özçelik, şunları kaydetti:

"Her birimizin yapacağı birçok şey var. Nesillerimiz Filistin davasından habersiz. Ailemize, çocuklarımıza bu haklı davayı anlatalım. Siyonist destekçisi ticari mallara ambargo artık bir bilinç halini almalı. Türkiye'de siyonist uşakları ilk defa bu kadar pervasız oldu. Bu uşaklara karşı sesimizi yükseltelim. Sanal mecralarda Filistin davasını her dilde anlatalım. STK'lerimiz, sendikalarımız, yabancı ülkelerdeki STK'lere mesajlar göndersin. Muhalefet partileri tüm dünyaya çağrıda bulunsun, iktidarı daha güçlü tepki vermeye zorlasın."

İzmir/Uşak/Manisa/Denizli/Aydın

Konak Meydanı'nda bulunan Yalı Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında, yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanı Uğur Bayrak, yaptığı açıklamada, İsrail'in zulmüne karşı tüm dünyayı tepki göstermeye davet ettiklerini belirtti.

Bayrak, tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıktıklarını, Filistin'in direnişine destek olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Gazze'de abluka altında kalmış milyonlarca mazlum kardeşimize bir insani yardım koridoru açılmak zorundadır. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

Filistinliler için Manisa'da Hatuniye Camisi, Uşak'ta Ulu Camii, Aydın'da ADÜ Üniversite Camisi ve Denizli'de Delikliçınar Yeni Camii'de cemaatin yoğun katılımıyla gıyabi cenaze namazları kılındı, dualar edildi.

Manisa'da Hatuniye Camisi'ndeki cenaze namazına, Vali Enver Ünlü de katıldı.

Edirne

Edirne'de Eski Cami'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Edirne Eğitim Birim Başkanı Ömer Bozkurt basın açıklamasında İsrail'in saldırıları sonucu binlerce Filistinli'nin şehit edildiğini belirtti.

İsrail ablukası nedeniyle Filistin vatandaşların yıllardır zulüm altında olduğunu ifade eden Bozkurt, "Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Şimdi İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı." dedi.

Bir süre slogan atan grup dağıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi'nde cuma namazı vaazında İl Müftüsü Yusuf Eviş, Filistin halkına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Böyle bir vahşetin kabul edilemeyeceğini ifade eden Eviş, tüm Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet etti.

Cuma namazının ardından yeniden saf tutan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edildi.

Tekbir getiren grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Tekirdağ'da da Namık Kemal Üniversitesi Tatbikat Camisi'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya

Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami'de kılınan cuma namazında okunan hutbede zulümle abat olunamayacağı belirtildi.

İslamiyet'in barış ve esenlik, adalet ve merhamet dini olduğu ifade edilen hutbede, İslam'a göre bütün insanların din, can ve mal dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedildi.

İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalara değinilen hutbede, saldırıların son bulması gerektiği ifade edildi.

Hutbede ayrıca kardeşlik hukukunun canlı tutulması gerektiği vurgulanarak, Filistinlilere maddi ve manevi desteklerin esirgenmemesi gerektiği kaydedildi.

Cuma namazının ardından cemaat, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Düzce

Düzce'de cemaat cuma namazı sonrası, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Cedidiye Camisi önünde toplananlar, tekbir getirerek savaş karşıtı sloganlar attı.

Filistin halkı için dua edilmesinin ardından bölgede yaşanan sivil katliamının sonlanması için çağrıda bulunuldu.

Zonguldak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Ali Molla Camisi'nde bir araya gelen bazı STK üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabı cenaze namazı kıldı.

İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, namaz öncesi yaptığı konuşmada, silahsız, masum Filistinlilerin yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden öldürüldüğünü söyledi.

Filistinlilere yapılan saldırıyı kendilerine yapılmış gibi hissettiklerini ifade eden Kütükçü, üzgün olduklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Filistinliler için dua eden katılımcılar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Bolu

Bolu'da Kadı Camisi önünde bir araya gelen cemaat, cuma namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabı cenaze namazı kıldı.

Namaza katılan Bolu İHH İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Koçak, İsrail'in katliamlarının devam ettiğini söyledi.

Dünyanın buna seyirci kaldığını belirten Koçak, "Bugün ümmetin en güçlü sesi Türkiye'nin her yerinden dualarımızı oradaki kardeşlerimize göndererek onların ve mazlumların yanında olduğumuzu haykıracağız." dedi.

Namazın ardından dua edildi.

Kocaeli

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından Kocaeli İzmit ilçesi Fevziye Camisi'nde düzenlenen "Filistin için kıyamdayız" programına, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasını Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık okudu.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda sivilleri hedef alarak sistematik bir biçimde öldürmek suretiyle savaş suçu işlediğini söyleyen Yaşlık, "İsrail son günlerde uyguladığı su ve elektrik kesintileriyle ablukanın boyutunu insanlık dışı bir seviyeye ulaştırdı. Bunlarla yetinmeyerek Gazze'nin birincil insani yardım ihtiyaçlarının sağlanmasını dahi engellemektedir. Bu yasa dışı ablukanın son bulması için var gücümüzle sesimizi duyurmalı ve kardeşlerimizi yalnız bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Yaşlık, Filistinliler için dua ettiklerini belirterek, "Her zaman onların destekçileri olacağımızı bildiriyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." dedi.

Bartın

Bartın'da Şadırvan Camisi'nde cuma namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Bartın Sivil İrade Platformu Sözcüsü Engin Üre, namaz sonrası yaptığı açıklamada, Filistinli Müslümanların öz yurtlarında açlığa, zulme ve soykırıma mahkum bırakıldıklarını söyledi.

Üre, 16 yıldır abluka altında tutulan Gazze'nin haritadan silinmeye ve Kudüs'ün ele geçirilmeye çalışıldığını dile getirerek, "Platform olarak Filistin halkının yanında olduğumuzu ve siyonist İsrail zulmünü lanetlediğimizi tüm yüreğimizle haykırıyoruz. İlk kıblemiz olan Kudüs özgür olana kadar da bunu haykırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Samsun/Sinop/Çankırı/Kastamonu/Çorum

İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şubesi'nce Büyük Cami bahçesinde "Filistin'e destek, İsrail'i tel'in" adıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Cuma namazının ardından Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi.

Sinop'ta cuma namazı sonrası Alaaddin Camisi avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'de hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Vatandaşlar, namazın ardından yaşamını yitirenler için dua etti.

Kastamonu'daki camilerde de cuma namazının ardından Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tarihi Nasrullah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

Çankırı'da Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı öncesi İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.

Cuma namazı sonrası hayatını kaybedenler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi.

Çorum'daki camilerde de cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Erzurum

Erzurum'da Lalapaşa Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen cemaat, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Grup daha sonra dağıldı.

Ağrı

Ağrı Sivil İnisiyatifince düzenlenen programda, cuma namazının ardından Meydan Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kemal Atmaca, İsrail’in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle Filistinlilerin kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi verdiğini belirterek "Bugün burada ve tüm Türkiye’de Filistin dostlarıyla İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından grup, Filistin ve Türk bayrakları eşliğinde slogan atarak Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

Kars

Kars'ta da cuma namazı sonrasında kentteki tüm camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Bazı vatandaşlar namaz sonrası Filistin bayrağı açtı.

Tunceli

Tunceli’nin Pertek ilçesindeki Merkez Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı.

Vatandaşlar, namaz sonrası İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Ardahan

Ardahan’da da Merkez Camisi'nde toplanan cemaat, cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Iğdır

Iğdır'da ise Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Ehlibeyt Alimler Birliği Üyesi Zeki Tümay, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

Vatandaşlar da çeşitli dövizler açarak İsrail aleyhine slogan attı.

Konya/Aksaray/Karaman/Afyonkarahisar

Cuma namazının ardından Konya'daki Mevlana Meydanı'nda ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek için toplananlar, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını protesto etti.

Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, İsrail'i lanetlediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından cemaat, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Aksaray'da, cuma namazının ardından Ulu Cami avlusunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı İlhan Demir, İsrail'in uluslararası hukuk ve insani değerleri gözetmediğini söyledi.

Program, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Afyonkarahisar'da İmaret Camisi avlusunda İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, dua edildi.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Karaman'daki camilerde de Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İHH Karaman İl Temsilcisi Mustafa Köseoğlu, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in başlattığı ve yaktığı ateşin kendisini yakacak bir ateş olduğunu kaydetti.

Van

Van'daki birçok camide sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Ulu Cami'de cuma namazı sonrası açıklama yapan HÜDA PAR İpekyolu İlçe Başkanı Bedri Bor, Gazze'ye bombaların yağdığını, masum çocukların, kadınların, sivillerin öldüğünü söyledi.

Yıllardır adım adım işgal edilen Filistin'e sahip çıkılması çağrısına bulunan Bor, şöyle konuştu:

"Mescid-i Aksa ve onu koruyan Filistin halkı ümmetin namusudur, onurudur ve kırmızı çizgimizdir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da onlara sahip çıkacağız. Ancak bugün her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaçları var. Filistin halkına yapılan zulüm kabul edilemez. Filistinli Müslümanlar, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır. Canımızla, kanımızla, malımızla mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırıyoruz. Filistin ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her adımı destekliyoruz ve desteklemeyle devam edeceğiz."

Bitlis

Bitlis'te cuma namazı çıkışında Ulu Cami önünde toplanan sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR İl Başkanı Cengiz Karakaya, Gazze'nin tamamen ablukaya alındığını belirtti.

Herkesi Filistinlilere destek vermeye davet eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Gazze'de elektrik yok, su yok, yiyecek yok, yaşama hakkı yok. Gazze'de sadece vahşi bir soykırım var. Masum çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar ölüyor. Hastanelerde yer yok, yoğun bakımlar işlevsiz, jeneratörlerin yakıtı bitti. Bugün Gazze'de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanmaktadır. Emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan siyonist işgal rejimi, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguluyor ama İslam alemi ve dünya sessiz, sözde insan hakları savunucuları başını kuma gömmüş durumdadır."

Açıklamanın ardından din görevlileri, gıyabi cenaze namazını kıldırdı, dua etti.

Muş ve Hakkari

Muş'ta Hacı Şeref Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılan vatandaşlar, daha sonra tekbirler getirerek Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, "Siyonist rejim tarafından yıllardır adım adım işgal edilen Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen terör şebekesine dünyayı dar eden Filistinli kardeşlerinize sahip çıkın." ifadesini kullandı.

Açıklamaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Hakkari'de de Ulu Cami'de cuma namazının ardından Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Antalya/Muğla/Burdur/Isparta

Kudüs Platformu ve 76 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin öncülüğünde, Antalya'daki Muratpaşa Camisi'nde çok sayıda kişi bir araya geldi.

Cuma namazının ardından İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Vatandaşlar, namazın ardından yaşamını yitirenler için dua etti.

İl Müftüsü Yalçınkaya, Kudüs'te, Gazze'de şehit olan Müslümanlar için cenaze namazı kılarak dua ettiklerini belirterek, "Türkiye'deki Müslümanların, Filistin'deki kardeşlerinin yanında olduğunu, Filistinlilerin yalnız olmadıklarını göstermek için dualarda buluştuk." dedi.

Kudüs Platformu adına basın açıklamasını okuyan İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım da Filistin'e ilk yardımı Türkiye'nin gönderdiğini ve bu yardımların süreceğini belirtti.

Alanya ilçesindeki Emine Özmüftüoğlu Camisi avlusunda toplananlar, İlçe Müftüsü İhsan İlhan'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına katıldı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan grup, duanın ardından dağıldı.

Alanya Dayanışma Platformu Başkanı Murat Ersin Kaplan, insanların dünyada yaşanan olaylara ve zulme sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen cemaat, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Burdur'daki Pazar Camisi'nde toplanan vatandaşlar, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçleri ile Filistin'de hayatını kaybedenler için kıldırdığı gıyabi cenaze namazına katıldı.

Namazın ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH İnsani Yardım Vakfı Burdur Genç İHH Başkanı Oktay Akgün, son yüzyılda işgal güçlerinin saldırısı sonucu binlerce Filistinlinin şehit edildiğini söyledi.

Gazze'nin etrafına örülen yüksek duvarlarla son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesinin inşa edildiğini dile getiren Akgün, "İsrail'in 'ölmesinler ama yaşamasınlar da' diye adlandırdığı ambargoda yarım milyondan fazla hasta yeterli sağlık hizmeti alamadığı için hayata gözlerini yumdu." dedi.

Isparta'daki camilerde cuma namazı sonrası bir araya gelen cemaat, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Bursa

Bursa Ulu Cami bahçesinde toplanan grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Bursa Şubesi Başkan Vekili Burhan Sayılgan, Gazze'nin dokusunu ve Müslüman kimliğini İsrail'e teslim etmemek için acil çözüm önlemlerinin stratejik ve doğru bir zeminde olması gerektiğini söyledi.

Açıklamanın ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır dua ederek gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Eskişehir

Eskişehir'de, Reşadiye Camisi'nin bahçesinde toplanan Peygamber Sevdalıları Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Osmanlı Ocakları mensupları ile çok sayıda kişi, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılarak İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Temsilcisi Kadir Arslan, yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını bölünmez bütün olarak gördüklerini söyledi.

Filistin'in doğusuyla batısıyla İslam'ın mukaddes bir parçası olduğunu anlatan Arslan, İslam dünyasını, işgal altındaki ilk kıblesi için ayrılıklarını bir kenara bırakmaya, Filistin'e sahip çıkmaya ve kardeşlerinin yanında durmaya davet etti.

Balıkesir

Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar edildi.

Balıkesir Sivil Toplum Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ali Karataş, "Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu hukuksuz adımları, işgali, katliam ve saldırıları durdurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale

Çanakkale'de, aralarında Anadolu Gençlik Derneğinin de yer aldığı bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Filistinli Müslümanlar için Tacettin Aslan Camisi'nde bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, cuma namazının ardından Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kütahya

Ulu Cami'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'in yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Yenipazar, Kütahya'nın kalbinin Filistin ve Gazze'de attığını belirterek "Gazze'deki kardeşlerimiz tamamıyla bir meşru nefsi müdafaa ortaya koymuşlardır. Biz bu işin umulmayan bir zaferle neticeleneceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bilecik

Bilecik'te, İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi'nde cuma namazının ardından bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müslümanlar için dualar edildi.

Grup adına açıklama yapan Bilecik İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ersel Emiroğlu, İsrail'in ortaya koymak istediği "demir yumruk politikaları" algısının son olaylarla birlikte itibar kaybına uğradığını ve İsrail'in çizmek istediği güvenlik imajını da ciddi anlamda zedelediğini söyledi.

Yalova

Yalova Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistin'de yaşanan insanlık dramının son bulması için duaların edildiği etkinliğe, çok sayıda kişi katıldı.