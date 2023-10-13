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Türkiye
AA 13.10.2023 17:08

Bursa'da 1000 kişilik ekiple operasyon: 128 gözaltı

Bursa'da, bazı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunlara yönelik operasyonda 128 kişi yakalandı.

Bursa'da 1000 kişilik ekiple operasyon: 128 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte belirlenen 190 adrese, 200 ekipteki 1000 personelin katılımıyla yapılan operasyonda, 6 yıl 6 ay ila 15 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 121 şüpheli yakalandı.

Kasten yaralama, resmi evrakta sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet, yağma, hırsızlık, otomobil hırsızlığı, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan hükümlü ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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