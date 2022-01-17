Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kömür ocağına geyik girdi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da Çayırhan Kömür İşletmeleri çalışma sahasına giren geyik, işçiler tarafından yem verildikten sonra doğaya bırakıldı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kömür ocağında çalışan işçiler, yer altındaki çalışma sahalarında yavru geyik gördü.
İşçiler su ve yem verdikleri geyiği gerekli bakımını yaptıktan sonra doğaya saldı.
Etiketler: Ankara Doğal Yaşam Maden
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