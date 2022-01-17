Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de eğitime kar engeli
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek.
Artvin'de kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitime 18 Ocak Salı günü ara verildi.
Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrenciler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.
Etiketler: Artvin Eğitim Hava Durumu Kar Yağışı Milli Eğitim Bakanlığı
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