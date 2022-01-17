Artvin'de kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitime 18 Ocak Salı günü ara verildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrenciler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.