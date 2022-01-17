Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 4 hasta yakını, hastalarıyla ilgilenmediğini öne sürdükleri 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'yi darbetti. 2 aylık hamile olan Gülhan D. saldırganlardan şikayetçi oldu.

Gülhan D. ifadesinde, ''Gülcan A. kan alımından dolayı ani baş dönmesi yaşamasın diye kendini iyi hissedene kadar koltukta oturtuyorduk. Bu kişi bana 'Ben kalkabilir miyim' dedi. Ben de 'Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz' dedim. Bana, 'Aman siz kaldırmayın sakın' dedi. Ben de diğer hastanın işlemlerine devam ettiğimden, 'Şu an sizinle ilgilenemiyorum, biraz beklerseniz yardımcı olacağım' dedim'' dedi.

Gülcan A.'nın 'Kimse ilgilenmiyor' şeklinde bağrışma seslerini duyduğunu fakat başka bir hastayla ilgilendiğinden koridora çıkamadığını söyleyen Gülhan D., baygınlık geçiren Gülcan A.'nın hasta yakınları ve orada bulunan sağlıkçılar tarafından yeniden kan alma odasına getirildiğini belirtti.

''Başörtümden tutarak sağa sola savuşturmaya başladı''

Hastanın tansiyonuna bakılırken hasta yakınlarından Aycan K.'nin kendisine bağırdığını öne süren Gülhan D., yine hasta yakınlarından Hüseyin K.'nın kendisine küfür ettiğini söyledi.

Nurcan K.'nın kendisinin üzerine yürüdüğünü ifade eden Gülhan D., elleriyle kendisini korumak için set yaptığı belirterek ''Başörtümden tutarak sağa sola savuşturmaya başladı. Başörtümü açarak saçımı çekmeye başladı. Ben kendimi saldırıdan korumak amacıyla ellerimle şahsı iteklemeye kendimden uzaklaştırmaya çalıştım ancak kurtulamadım'' dedi.

''Yapmayın kadın hamile''

Gülhan D., saldırıdan kurtulmaya çalışırken kendisinden 4-5 metre uzaklıkta bulunan Rıdvan K.'nın koşarak tekme attığını belirterek, ''Mesafe uzak olduğu için şahsın dizi suratımın sol kısmına geldi. Yüzümden darbe alınca ben yere yığıldım. Yere düştükten sonra ben yerdeyken yukarıda ismini söylediğim bütün hasta yakınlar üzerime geldi. Ellerinde poşet, çanta ne varsa bana fırlatmaya başladı ve sürüklemeye başladılar. İçlerinden Nurcan K. karnıma tekme atmaya başladı. Odada bulunanlar 'Yapmayın kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler'' dedi.

Saldırı hastane önünde protesto edildi. Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası üyesi bir grup, saldırıya tepki gösterdi.

Gülhan D.,