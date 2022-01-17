Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Himmet Erdoğan'ın kullandığı traktör, Çarıklar Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Erdoğan kaza yerinde yaşamını yitirdi, traktörde bulunan Metin Koç yaralandı.
Traktördeki Hürme Erdoğan ve Feridun Kaya ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralanan Koç, sağlık ekibince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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