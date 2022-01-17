Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan verilere göre, yaklaşık 427 bin nüfusa sahip Aksaray'da vaka sayısı 100 bin kişide 99,52'ye yükseldi. Aksaray aşılama oranında ise yüzde 73,3 ile İç Anadolu'da en az orana sahip il oldu.

İç Anadolu'daki diğer illerin aşılamada mavi listede olduğuna dikkat çeken Aksaray Eczacılar Odası Başkanı Fatih Özçifçi şunları söyledi:

''Pandemiden kurtulmanın en önemli yolu ise aşıdan geçiyor. Aşılamayı ne kadar çabuk yaparsak virüsten de o kadar çabuk kurtuluruz. Ülke genelinde doğu illeri hariç, diğer şehirlerimiz mavi kategoriye dönmüşken, Aksaray olarak ülkemizin tam ortasında sarı renkte kaldık. Aşılama hızımızın artması gerekiyor. Biz de eczanelere gelen vatandaşlarımıza aşı olmaları ve hatırlatma dozlarını yaptırmaya davet ediyoruz. Aşı karşıtları lütfen bilimsel olmayan gerçek dışı bilgilere inanmasınlar. Aşılarımız her türlü güvenli. Vatandaşlarımız Aile Sağlığı Merkezleri ile hastanelerde aşılarını olabilirler”

''5’inci piki göreceğiz gibi gözüküyor''

Virüsün kış mevsiminde daha çabuk yayıldığını vurgulayan Özçiftçi, ''Biz Anadolu insanlarıyız. Şehrimizde vatandaşlarımız akşam misafir ağırlama ve oturmaya gider. Gün içinde de kadınlar bir araya gelerek evlerde toplanır. Bunlar virüsün yayılma hızını artırmaya başladı. ‘Omicron’ varyantı ise çok hızlı bulaşıyor. Bir de son günlerde grip vakalarında da artış var. Şehrimiz 4 kez pik gördü. Böyle gidersek, 'Omicron' varyantının hızlı bulaşmasıyla birlikte 5’inci piki göreceğiz gibi gözüküyor. Eczanelere gelen hastalarımızın maske takmayı unuttuğunu görüyoruz. Hatta uyardığımızda da bazen tepkiyle karşılaşıyoruz. Salgından kurtulmak için maske ve mesafeye devam etmekten ve aşı olmaktan başka şansımız yok” dedi.