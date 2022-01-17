Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, Osmaniye'nin doğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeydoğusunda da kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Kahramanmaraş, Osmaniye'nin doğusu ve Hatay'ın kuzeydoğusunda kar kalınlığı 20 santimetreyi aşabilir.

Açıklamada, meydana gelebilecek, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, fırtına, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.