Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 MLKP şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.
Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalışan MLKP şüphelileri V.U. ve Ö.U. yakalandı.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Edirne Yunanistan Terörle Mücadele
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