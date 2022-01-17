Yüksekova'daki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, yaşanan silah kazası sonucu şehit düştü.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle üs bölgesinden kara ve hava yoluyla alınamayan şehidin cenazesi için köylüler seferber oldu.

Uzun uğraşlar sonucu şehidin naaşı üs bölgesinden alınarak Hakkari il merkezine götürüldü.

Şehit askerin naaşı Fatih Kışlasında düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Kırşehir'e gönderildi.

Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde şehit olan J.Uzm.Çvş Ayberk SOYUTEMİZ ‘in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim. pic.twitter.com/yTRRbGcshu — İdris AKBIYIK (@idrisakbiyik) January 17, 2022

Vali Akbıyık teşekkür etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde şehit olan J.Uzm.Çvş Ayberk Soyutemiz‘in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim" dedi.