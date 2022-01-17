Osmaniye'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Makinist A.Y. idaresinde Hatay'ın İskenderun ilçesinden Malatya'ya giden yük treni, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde yaya olarak geçen 21 yaşındaki Gizem Yılmaz'a çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gizem Yılmaz'ın Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencisi olduğu öğrenildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosu, hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Gizem Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Üniversitemiz Osmaniye Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 1. sınıf öğrencisi Gizem Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.