Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli yakalandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "gizli yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, murakıp yardımcısı, maliye uzmanı, gümrük uzmanı, komiser yardımcısı doktorlar ve avukatların da bulunduğu 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
20 gözaltı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Kocaeli, Samsun, Ankara, Trabzon ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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