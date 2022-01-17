Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de 19,5 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 19 kilo 533 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 38 vakumlu şeffaf renkli poşetler içerisinde 19 kilo 533 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 1675 lira ele geçirildi.
3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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