Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 01:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da kar yağışı kısıtlamayı unutturdu
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak karın keyfini çıkardı.
Ankara’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin birçok noktası beyaza büründü.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çocuklar dışarı çıkarak doyasıya eğlendi.
Etiketler: Kar Yağışı
Son Haberler
- 00:50
- 00:33
- 00:20
- 00:17
- 23:57
Sıradaki Haber
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 200 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz