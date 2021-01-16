Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de iş yeri yangını
İstanbul Kadıköy'de bir markette yangın çıktı.
Sahrayıcedit'te bir market zincirinin şubesinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
7 katlı binanın giriş katındaki markette maddi hasar oluşurken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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