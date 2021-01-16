Sahrayıcedit'te bir market zincirinin şubesinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

7 katlı binanın giriş katındaki markette maddi hasar oluşurken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.