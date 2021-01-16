Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samanlık yangını zarara yol açtı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan samanlık yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.
Gökgöz Mahallesi'nde 3 katlı evin bahçesinde bulunan samanlıkta yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahipleri yangına müdahale ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.
Bu esnada dumandan etkilenen Özlem B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yangın nedeniyle samanlıkta zarar oluştu. Özlem B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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