Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da fabrika yangını
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tahtalı Mahallesi'ndeki plastik enjeksiyon fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi aldığı yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Fabrikadaki soğutma çalışması sürüyor.
Etiketler: Yangın
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