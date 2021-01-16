Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı
Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde akşam başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışın etkili olduğu iki ilçe merkezinde bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Sürücülere zor anlar yaşatan yağış, bazı mahallerde elektrik kesintisine neden oldu.
Çukurova ilçesinde Nezir Akkoyun idaresindeki motosiklet, Uğur Mumcu Bulvarı'nda yağış nedeniyle çöken yolda devrildi.
Yaralanan sürücünün tedavisi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta yapıldı.
Olayın ardından bulvar trafiğe kapatıldı.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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