Esenyurt’ta sokağa çıkma kısıtlaması günü kepengi kapalı olan berber dükkanın açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Bitişiğindeki çiğ köfteciden kapı açarak müşteri alan berber dükkanına baskın yapıldı. İçerideki 4 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaktan para cezası kesildi.

"Ben de 'bir kişiyi tıraş edeyim' dedim"

Ekipler para cezasını keserken saç kesimine devam eden berber ise, "Dükkan zaten kapalı bak açık mı? Biz zaten mecburen kapatıyoruz. Ben de bir kişiyi tıraş edeyim dedim. Siz çalışıyorsanız biz de çalışıyoruz. Siz de benim kadar kira verseniz." dedi.

İki dükkanın tek ruhsata sahip olduğu da ortaya çıktı. Dükkanlar zabıta ekiplerince mühürlendi.