İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla kar yağışına karşı hazır olunduğunu duyurdu.

Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4.079 km yol ağında;

322 bıçaklı kamyon,

75 yükleyici,

47 greyder,

6 kurtarıcı,

2 rotatif

60.000 ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında.



Bölge Müdürümüz,“Yeter ki #kar yağsın,biz hazırız”diyorpic.twitter.com/VUbEbpeTTP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2021

Vali Yerlikaya, gün içerisinde kar yağışının etkili olduğu anlardan bir görüntüyle yaptığı paylaşımında, “Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4 bin 79 kilometre yol ağında; 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif 60 bin ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında. Bölge Müdürümüz, ’Yeter ki #kar yağsın, biz hazırız’ diyor” ifadelerini kullandı.