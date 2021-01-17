Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, görsel ve yazılı medyada Kepez ilçesinde bulunan Düden Çayı'ndan kaynaklı koku ve köpük kirliliğiyle ilgili haberler üzerine Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Kepez Belediye Başkanlığı ile çalışma yapıldığı belirtildi.

Düden Çayı'ndan 13 Ocak'ta su numunesi alındığı ve analiz edilmek üzere akredite laboratuvara bırakıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Ocak tarihinde, kirlilik görülen Düden çayı ve civarlarında 5 adet atık geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirilmiş olup denetlenen tesislerden 4 tanesinin yıkama sularını yaklaşık 70-80 metre derinlikte yeraltı suyuna verdiği tespit edilmiştir. İdari para cezası uygulanmış ve söz konusu deşarj noktalarının körlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Düden Çayı Düden Şelalesi mevkisinde su kirliliğinin ve balık ölümlerinin nedeninin tespiti için sudan ve balıklardan numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderilmiştir."