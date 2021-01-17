İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 620 iş yeri denetlendi, 13 bin 117 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 38, sosyal mesafe kuralına uymayan 32, yasaklanan yerlerde sigara içen 7 ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 123 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 804 araç kontrol edildi.