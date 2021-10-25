Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulamaya konulan gıda denetim seferberliğiyle 28 Ekim’e kadar 720 bin işletme denetlenecek. Çalışmalarda 7 bin 300 gıda denetim personeli görev yapıyor.

Bu çerçevede Ankara'da da bazı gıda işletmeleri denetime tabi tutuldu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin de denetimlere katıldı.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Metin, gıda güvenliğine aykırı üretime toleranslarının bulunmadığını ve Ankara’da 371 denetim elemanıyla çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi.

Bakanlık olarak gıda üretimindeki usulsüzlüklerin denetiminde vatandaşların sağlığının öncelikleri olduğunu belirten Metin, denetimlerde fahiş fiyatlara ilişkin tespitte bulunurlarsa onu da ilgili bakanlığa bildireceklerini dile getirdi.

"Masaların üzerindeki tuzlukları bile kontrol edeceğiz"

Metin, unlu mamuller, et ve süt ürünleri gibi işletmelerin hem üretim hem satış noktalarında denetimler gerçekleştireceklerine işaret ederek, "Kafe ve restoranlarda gıdaya bulaşan bütün malzemeler her yönüyle denetlenecek. Masaların üzerindeki tuzlukları bile kontrol edeceğiz" dedi.

"Eksiklik devam ederse cezai işlem uygulanacak"

Metin ve beraberindeki ekip, açıklamaların ardından fırın, pastane ve kafe olarak faaliyet gösteren iş yerini denetledi.

İşletme sahibi ve çalışanlarla sohbet eden Metin, ekmek almaya gelen müşteriye, "Bugün Türkiye çapında denetime çıktık. Amacımız, sizlerin sağlıklı gıdaya güvenle ulaşması. Gerekli denetimleri yaptık. Ürünlerden numune alıp onları laboratuvarda inceleyeceğiz" bilgisini verdi.

Metin, denetimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işletmedeki incelemenin sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"İşletmedeki eksiklikleri tespit ettik, notlarımızı aldık. İşletmelere bir hafta süre veriyoruz. Bir hafta içinde eksiklikleri tamamlarsa hiçbir işlem yapılmayacak ama eksiklik devam ederse gerekli cezai işlem uygulanacak. 4 gün içinde tüm Türkiye'deki tüketicimizin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlayacak denetimi yapmış olacağız. İçişleri Bakanlığı, dönem dönem huzur operasyonları yapar. Biz de 'Bu gıda güvenliğinde neden olmasın?' dedik. Ürünler, Türkiye'de aynı anda incelenerek vatandaşın bilgisine sunulacak. Tüketicilerimizin gönlü rahat olsun. Bakanlık olarak onların güvenli gıdaya ulaşması için çaba sarf ediyoruz.”

Ekmeklerin gramajına da bakıldı

İşletmede yapılan denetim kapsamında ekmeklerin gramajlarının Gıda Kodeksi'ne uygunluğu kontrol edildi.

İşletmede ekmek, yaş pasta ve diğer ürünlerden numuneler alındı. İşletme yetkilisine çöp kutusunun üretim tesisinin yanında olması, peçete eksikliği, pastacılıkta kullanılan ürünlerin bekletildiği kutularda son kullanma tarihi ve ürünlerin isminin yazmaması, yumurtalarla pişmeye hazır durumdaki malzemelerin üzerinin açık alanda tutulması nedenleriyle uyarıda bulunuldu. Ekipler, bir haftalık sürede eksiklikler giderilmezse işletmeye ceza kesileceğini bildirdi.

Denetimler kapsamda 41 kamu ve 104 özel laboratuvarda üretim, satış noktaları, restoran, lokanta ve kafe gibi toplu tüketim yerlerinden alınan numuneler incelenecek.

Gerekli koşulları sağlamayan işletmelere cirolarına bağlı olarak 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası, adli para cezası, hapis cezası ve meslekten men gibi cezalar verilebilecek.