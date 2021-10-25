Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda sikke ve obje bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 235 parça sikke ve obje ele geçirildi.
Kayseri'de, Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında merkez Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, N.F.Y, İ.E. ve Y.Ç'nin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu sanılan 206 bronz ve gümüş sikke ile 29 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Roma Dönemi Tarihi Eser
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