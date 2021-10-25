Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza sonrası alev alan cipin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da otomobille çarpıştıktan sonra alev alan cipin sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda Cem İ. yönetimindeki cip ile Halil A. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.
Otomobille çarpışması sonucu devrilerek alev alan cipin sürücüsü Cem İ, kazada hafif yaralandı. Cem İ, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
Sağlık ekipleri, Cem İ'ye ayakta müdahalede bulundu.
Etiketler: Trafik Kazası Yangın
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