Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ay çekirdeği çuvalından 9 ruhsatsız tabanca çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagajındaki ay çekirdeği çuvalının içinden 9 ruhsatsız tabanca çıktı. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda şüphe üzerine durdurdukları M.K. yönetimindeki otomobilde arama yaptı.
Aracın bagajında bulunan ay çekirdeği dolu çuvalların içinden 9 ruhsatsız tabanca çıktı. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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