57 yaşındaki Nurcan Tekin, 22 Ağustos'ta, bir yakınlarının düğününe katılmak için ablasıyla Balıkesir'den Uşak'a gitti.

İddiaya göre eşyalarını almadan pijamalarıyla evden çıktı

Düğünden döndükten sonra iddiaya göre saat 04.30 sularında pijamalarıyla evden çıktı, bir daha da haber alınamadı.

Güvenlik kameraları tek tek incelendi, görgü tanıkları dinlendi. Tekin, son olarak İzmir- Ankara kara yolunda güvenlik kamerasına takıldı.

AFAD ve Jandarma ekipleri, bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gelen her bilgi ve görüntü ayrıntılı değerlendirildi.

"Düğün sonrası konuştuk, çok iyiydi"

3 çocuk annesi Tekin'in kızlarından Şekibe Tekin Küçükkılıç, Ankara'dan da özel ekibin görevlendirildiğini, 3 gün önce kadavra köpekleriyle arama yapıldığını, herhangi bir ize rastlanmadığını söyledi.

Düğün görüntülerini de izleyen Küçükkılıç, annesinin bakışlarının farklı olduğunu, ancak düğün sonrası çok iyi konuştuklarını, hatta annesinin yanına gelmeyi planladığını belirtti.

57 yaşındaki kadını arama çalışmalarına şimdilik ara verildi.