Ankara’da, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame düzenlenen Ümitcan Uygun'un, olay günü avukatının araması ile uyandığı, uyandığında Hankulu'nun hayatta olduğu ve kendisine taksi çağırdığı yönündeki iddialarını HTS kayıtları yalanladı.

HTS kayıtlarına göre Uygun'un, uyandığını söylediği saat 10.15’ten önce başka kişiyi arayıp görüştüğü, avukatını da kendisinin aradığı ortaya çıktı. Eve taksiyi de Hankulu'nun değil kendisinin çağırdığı belirtildi.

Ayrıca Hankulu’nun ölümüne yol açan, künt travmaya neden olan eylemin ise Uygun ile odada baş başa bulundukları sırada gerçekleştiği öğrenildi.