Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 190 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 190 evde karantina başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 190 ev karantina kapsamına dahil edildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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