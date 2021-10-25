Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 24 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 146 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada silah kaçakçılarına yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.
Kentin çeşitli semtlerinde belirlenen adreslere yapılan baskında 32 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 252 fişek ele geçirildi.
Baskın sırasında adreslerde bulunan 146 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 122 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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