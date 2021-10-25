Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde her türlü havai fişek kullanımının ikinci bir karar alınıncaya kadar sınırlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca 25.10.2021 tarihinden itibaren; gerçek ve tüzel kişilerin, nişan, düğün, karşılama ve uğurlama, sünnet, spor müsabakası, sosyal etkinlikler, festivaller, açılışlar, özel gün, çeşitli eğlenceler vb. etkinliklerde, piroteknik madde olan şenlik ve işaret fişeklerinin (havai fişek) kullanımı ikinci bir karara kadar sınırlandırılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi günler, dini ve milli bayramlar ile yerel milli günlerde sorumlu ve yetkili kişiler tarafından kullanmak ve mülki amirliklerden gerekli izin almak kaydıyla yukarıda bahsedilen piroteknik maddeleri kullanabilmesine, yukarda yer alan önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem başlatılmasına, karar verilmiştir."