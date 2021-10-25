Fındıklı Mahallesi Palmiye Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki marketin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri binadaki vatandaşları tahliye ederken, itfaiye yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangın sonucu market kullanılamaz hale geldi.