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Ankara'da fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'nın Akyurt ilçesindeki fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü.
Organize Sanayi Sitesi'ndeki boş fabrika binasında çıkan ve bölgedeki otluk alana sıçrayan yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın ekiplerin birkaç saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Etiketler: fabrika yangını ankaraSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 00:43
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