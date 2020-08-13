Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle online alışverişlerde artış yaşanmaya başladı.

Pek çok vatandaş mağazalarda kendine uygun ürün aramaktansa internet siteleri üzerinden alışveriş yapıyor.

İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenleri şı sekilde sıraladık:

"Doğru alışveriş güvenli siteyi bulmakla başlıyor"

Öncelikli olarak doğru alışveriş, güvenli siteyi bulmakla başlıyor. Öncelikli olarak adres satırında yeşil onay işareti olan siteler Ticaret Bakanlığınca güvenilir kabul ediliyor.

"Adı duyulmayan sitelere şüpheyle yaklaşılmalı"

Az bilinen, ya da adı hiç duyulmayan sitelere şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Adresi, ünvanı ve bilgilerinin tam olarak kayıtlı olması gerekiyor.

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, rengi, fiyatı, tahsilat bilgileri (KDV dahil) olmalı.

"İnternet sitesinin adını adres satırına yazın"

Tüketiciler şüpheci olmalı. Eğer internet sitesinde bir noktalama işareti fazlalığı varsa, logosunda renk tonu farklılığı, yazı karakterinde bir değişiklik varsa bilinki o site çok bilinen bir internet alışveriş sitesinin taklidi durumundadır. İşte bu noktada arama motorunda inetrnet sitelerini aramak yerine sitenin doğrudan tam adını adres satırına yazmalı.

"Mesafeli satış sözleşmesini okuyun"

Ürünü seçtiniz, ödeme yöntemini seçtiniz, artık son bir adım kaldı, ödeme yap butonuna tıklamak, O butona basmadan önce düşünmeniz gereken bir şey daha var. Mesafeli satış sözleşmesini okudunuz mu ? Eğer okumadıysanız hem haklarınızdan hem de yükümlülüklerinizden haberiniz yok demektir.

"Güvenli ödeme yöntemini seçin"

Ödeme yaparken de sanal kart kullanmayı ve güvenli ödeme yöntemini seçmeyi unutmamak gerekiyor.

"Cayma hakkınızı kullanabilirsiniz"

Ürün kapınıza geldi ancak eksik veya sizin şipariş etmediğiniz bir ürün teslim edildi. İşte bu durumda sözleşmeden kaynaklı cayma hakkını kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda mesafeli sözleşme de tek taraflı fesh ediliyor.