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MKE Ankaragücü'nde bir personelin COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi sonucunda, bir kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
Etiketler: MKE Ankaragücü koronavirüsSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 21:14
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