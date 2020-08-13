Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 228 bin 57'ye yükseldi
[Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu. ]
Türkiye'de son 24 saatte 1243 yeni vaka tespit edildi, 21 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 968 artarak 228 bin 57'ye yükseldi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 20:13
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