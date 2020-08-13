Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamaya göre, geçen dönemle kıyaslandığında 4 Sakaryalı firmanın daha listeye girme başarısı elde ettiği görüldü.

Listedeki firmalar arasında merkezi Sakarya'da bulunan 6 şirket ile şubesi burada bulunan 12 şirket yer aldı.

"Her yıl Sakarya'dan daha fazla firmanın listeye girmesi bizi gururlandırıyor"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, her geçen yıl Sakarya'dan daha fazla firmanın listeye girmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Kentten geçen ay açıklanan "2019 yılı İSO İlk 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde 35 firmanın, bugün açıklanan "2019 yılı İSO İkinci Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde ise 18 firmanın yer aldığına işaret eden Altuğ, "Türkiye'nin en büyük ilk 1000 sanayi kuruluşu arasında 53 firmamızla şehrimizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Sakarya'nın her sene yükselen üretim gücünün, ilerleyen dönemlerde çok daha fazla kuruluşumuzun bu listeye girerek şehrimizi gururlandıracağından eminiz" dedi.

Ekonomik zorluklarla mücadele edilen dönemlerde üretimi benimsemiş ve büyümeyi kendisine hedef edinmiş iş dünyasını tebrik eden Akgün Altuğ, "Ümit ediyoruz ki şehrimiz üretmeye ve çalışmaya devam ettiği sürece ilk 500 sanayi kuruluşunda yer alan firmalarımız daha da üst sıralara çıkacak, ikinci 500 listesinde firmalarımız ilk 500 listesine girecek ve ikinci 500 listesinde de yeni Sakaryalı firmalar görmeye devam edeceğiz. Şehrimize ve ülkemize üreterek katkı sağlayan, dünyayla rekabet eden sanayicilerimizi, kuruluş yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının ve emeklerinin devamını diliyorum" ifadesini kullandı.