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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz’de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını belirterek, yok sayma girişimlerine karşı Türkiye'nin haklarını korumaya devam edeceklerini vurguladı.
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