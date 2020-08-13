Balçova Barajı kenarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 6 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.