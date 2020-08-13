Haber Giriş: Kaynak: İHA
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Balçova Barajı kenarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 6 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: orman yangını izmirSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 20:51
Son Haberler
- 21:39
- 21:14
- 21:11
- 21:04
- 20:55
Sıradaki Haber
Erzurum'un coğrafi tescilli kumaşı "İhram" ilgi görmeye devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz