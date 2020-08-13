Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu satan zehir tacirine 5 yıl hapis cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.G. ve avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, E.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen E.G, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Dosya kapsamındaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık E.G'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
Etiketler: adana haber adana uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 17:40
Son Haberler
- 18:12
- 18:10
- 17:57
- 17:56
- 17:53
Sıradaki Haber
Sivas'ta polislerden koronavirüs hastalarına evde denetim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz