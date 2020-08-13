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Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Mustafa Taşsöker idaresindeki otomobil, Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolu 10. kilometrede Habip Akkaya'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Taşsöker, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, eşi Belkıs Taşsöker ise kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Habip Akkaya ve eşi Fadime Akkaya ise 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Eskişehir Şehir hastanesi eskişehir haber eskişehirSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 17:33
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