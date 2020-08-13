Dünya genelinde yayılan ve ülkemizde de görülen COVID-19 salgınından dolayı Bulanık Kaymakamlığı, salgının yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesi'ne istinaden Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında çeşitli kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bulanık ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla, Bulanık'ta taziye evlerinde, evlerde, açık alanda toplu şekilde hiçbir ortamda toplu taziye kurulmaması, düğün, sünnet ve benzeri organizasyonlarda maske kullanımı ve fiziki kuralları uyulması aykırı durumlara müsaade edilmemesi, iş yeri vatandaşların sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirmesi için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde de 3 gün faaliyet durdurma kolluk kuvvetleri tarafından cezalarının uygulanmasına, 14 günlük süre içerisinde izalasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince takip edilmesine, kamuda görev yapan personellerin taziyeye katılması durumunda kolluk kuvvetleri tarafından tespit edildiği takdirde hakkında soruşturma açılmasına oy birliğiyle karar alınmıştır."