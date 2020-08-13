Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta polislerden koronavirüs hastalarına evde denetim
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta koronavürüs testleri pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantinada tutulan vatandaşlar, polis ekiplerince denetlendi, uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek evlerinde karantinada bulunması gereken vatandaşları ziyaret etti.
[Fotoğraf: AA]
Hastaların, karantina kurallarına uyup uymadıklarını denetlendi ve herhangi bir isteklerinin olup olmadığı soruldu, uymaları gereken kurallar hatırlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yapılan denetimlerde vatandaşların karantina kurallarına uydukları gözlendi.
Etiketler: Sivas polis karantina koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 17:39
Son Haberler
- 18:47
- 18:23
- 18:10
- 17:57
- 17:56
Sıradaki Haber
Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz