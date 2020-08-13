Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek evlerinde karantinada bulunması gereken vatandaşları ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Hastaların, karantina kurallarına uyup uymadıklarını denetlendi ve herhangi bir isteklerinin olup olmadığı soruldu, uymaları gereken kurallar hatırlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan denetimlerde vatandaşların karantina kurallarına uydukları gözlendi.