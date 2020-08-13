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Adana'da temizlediği silah ateş alan polis memuru hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, temizlediği tabancası kazara ateş alan polis memuru hayatını kaybetti.
Adana Polisevi'nde görevli polis memuru H.G'nin temizlediği beylik tabancası kazara ateş aldı.
Göğsünden yaralanan H.G, ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de Seyhan Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
İnci, hastane çıkışında polis memurunun oğlunu teselli etmeye çalıştı.
Etiketler: Adana Polisevi seyhan devlet hastanesiSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 17:41
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